LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marco De Tullio quinto nei 400 sl! Ceccon e Martinenghi in finale! Attesa per la 4×100 sl (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali Nuoto 19.01: Da verificare lo stato di forma di Kamminga. Al via nella seconda semifinale dei 100 rana Mattsson (Fin), Matzerath (Ger), Yan (Chn), Kamminga (Ned), Andrew (Usa), Mura (Jpn), Wilby (Gbr), Reitshammer (Aut) 18.59: NICOLO’ Martinenghi E’ IN finale! 58?56 il tempo per vincere la prima batteria. Fink che era stato primo ai 50 è secondo con 58?55, terzo Stubblety-Cook in 59?51 18.55: E’ il momento di Nicolò Martinenghi: c’è la finale dei 100 rana da prendere. Al via nella prima semifinale dei 100 rana Cho (Kor), Stubblety Cook (Aus), Corbeau (Ned), Fink (Usa), Martinenghi (Ita), Sidlauskas (Ltu), Persson (Swe), Pitsschugin (Isr) 18.54: Gara su LIVElli ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEI19.01: Da verificare lo stato di forma di Kamminga. Al via nella seconda semifinale dei 100 rana Mattsson (Fin), Matzerath (Ger), Yan (Chn), Kamminga (Ned), Andrew (Usa), Mura (Jpn), Wilby (Gbr), Reitshammer (Aut) 18.59: NICOLO’E’ IN58?56 il tempo per vincere la prima batteria. Fink che era stato primo ai 50 è secondo con 58?55, terzo Stubblety-Cook in 59?51 18.55: E’ il momento di Nicolò: c’è la finale dei 100 rana da prendere. Al via nella prima semifinale dei 100 rana Cho (Kor), Stubblety Cook (Aus), Corbeau (Ned), Fink (Usa),(Ita), Sidlauskas (Ltu), Persson (Swe), Pitsschugin (Isr) 18.54: Gara sulli ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Uno strepitoso Tomas #Ceccon vola in #finale nei 50 farfalla battendo il… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Quinto posto per #DeTullio nella #finale dei 400sl vinta dall'australiano… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Si ferma ai piedi del podio Linda #Cerruti che nel tecnico del #Sincro chiude quarta per mezzo punto! #live - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Marco De Tullio quinto nei 400 sl! Attesa per la 4×100 sl - #Nuoto #Mondiali… - curlygirlhere : No raga come faccio, mondiali di nuoto e live Måneskin allo stesso orario, devo sdoppiarmi -