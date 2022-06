Italia Under 19, Nunziata: «Miretti arriverà lontano» (Di sabato 18 giugno 2022) Le parole di AnNunziata, CT dell’Under 19 su Miretti, il giovane centrocampista della Juve: «Vede il gioco come pochi, arriverà lontano» Carmine Nunziata, CT dell’Italia Under 19, ha parlato di Fabio Miretti in vista della gara contro la Romania. «Miretti valore aggiunto? Miretti ha detto che avrebbe rinunciato alle vacanze per essere all’Europeo, ha un attaccamento incredibile a questa maglia. Fabio vede il gioco come pochi altri e sa interpretare diversi ruoli. arriverà lontano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Le parole di An, CT dell’19 su, il giovane centrocampista della Juve: «Vede il gioco come pochi,» Carmine, CT dell’19, ha parlato di Fabioin vista della gara contro la Romania. «valore aggiunto?ha detto che avrebbe rinunciato alle vacanze per essere all’Europeo, ha un attaccamento incredibile a questa maglia. Fabio vede il gioco come pochi altri e sa interpretare diversi ruoli.». L'articolo proviene da Calcio News 24.

