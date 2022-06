In cinque tentano un colpo in una casa, ma feriscono il proprietario e scappano (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- E’ di un ferito il bilancio di un tentato furto in una abitazione nel pomeriggio di oggi in contrada Santa Clementina. Quattro o cinque malviventi, con il volto travisato, hanno fatto irruzione in una casa per tentare di sottrarre oggetti di valore e denaro. Ma il colpo non è andato a segno perché nell’appartamento si trovava un uomo, probabilmente proprietario della casa, che, a quanto risulta dalle prime notizie, è un ex appartenente alle Forze dell’Ordine da qualche tempo in pensione. Tra i malviventi e l’uomo si è sviluppata una colluttazione al termine della quale è rimasto ferito. I malviventi, constatato che il colpo non era andato a buon fine, sono scappati allontanandosi con una Bmw grigia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- E’ di un ferito il bilancio di un tentato furto in una abitazione nel pomeriggio di oggi in contrada Santa Clementina. Quattro omalviventi, con il volto travisato, hanno fatto irruzione in unaper tentare di sottrarre oggetti di valore e denaro. Ma ilnon è andato a segno perché nell’appartamento si trovava un uomo, probabilmentedella, che, a quanto risulta dalle prime notizie, è un ex appartenente alle Forze dell’Ordine da qualche tempo in pensione. Tra i malviventi e l’uomo si è sviluppata una colluttazione al termine della quale è rimasto ferito. I malviventi, constatato che ilnon era andato a buon fine, sono scappati allontanandosi con una Bmw grigia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ...

