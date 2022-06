Dalla C1 alla Serie A in tre anni. Il Bologna di Gazzoni e Ulivieri faceva sul serio (Di sabato 18 giugno 2022) Il Bologna della stagione 1996-97, è figlio di 3 anni di lavoro che avevano riportato i rossoblu, dal fallimento del 1993, alla Serie A in tempo record grazie a Giuseppe Gazzoni Frascara. Il Bologna... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 18 giugno 2022) Ildella stagione 1996-97, è figlio di 3di lavoro che avevano riportato i rossoblu, dal fallimento del 1993,A in tempo record grazie a GiuseppeFrascara. Il...

Pubblicità

AlexBazzaro : Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edot… - AstroSamantha : Hola Madrid, che oggi ospita il @UNCCD #DesertificationAndDroughtDay! La regione mediterranea è sempre più colpita… - Mov5Stelle : Dalla vicenda di Mario, il primo italiano ad accedere alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita, c’… - jessthetrout : RT @nuclearfamily: avete le mani sporche di sangue. tutti. non solo per chloe bianco, ma per tutte le persone trans che muoiono, che vengon… - Leclerclover16 : RT @MicheleMassa20: -Hamilton con le mani dietro alla schiena stile 60enne -Vettel sembra il genitore medio che si è separato dalla moglie… -