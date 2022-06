Calciomercato Inter, proposto uno scambio con il Lipsia: c’entra Pinamonti! (Di sabato 18 giugno 2022) Nell’attuale mercato infiammato l’Inter non se la dovrà vedere solo con gli acquisti ma anche con diverse cessioni: visti i possibili rinforzi in attacco, nella lista dei possibili esuberi c’è il nome del giovane Andrea Pinamonti. Dopo l’ottima stagione ad Empoli, nella quale ha collezionato ben 13 gol, il ragazzo ha suscitato un grande Interesse dalla parte di molti club in Serie A tra i quali Monza, Torino e Fiorentina. Pinamonti Lipsia Inter Vista però la probabile partenza del gioiellino francese Nkunku, anche il Lipsia sembra intenzionato a mettere gli occhi sul giocatore, provando a far approdare il 23enne italiano alla corte del club tedesco. La valutazione che l’Inter fa del giocatore è di 20 milioni, ma non è da escludere la possibilità di uno ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022) Nell’attuale mercato infiammato l’non se la dovrà vedere solo con gli acquisti ma anche con diverse cessioni: visti i possibili rinforzi in attacco, nella lista dei possibili esuberi c’è il nome del giovane Andrea Pinamonti. Dopo l’ottima stagione ad Empoli, nella quale ha collezionato ben 13 gol, il ragazzo ha suscitato un grandeesse dalla parte di molti club in Serie A tra i quali Monza, Torino e Fiorentina. PinamontiVista però la probabile partenza del gioiellino francese Nkunku, anche ilsembra intenzionato a mettere gli occhi sul giocatore, provando a far approdare il 23enne italiano alla corte del club tedesco. La valutazione che l’fa del giocatore è di 20 milioni, ma non è da escludere la possibilità di uno ...

