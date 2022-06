Buon compleanno Raffaella! Oggi la Carrà avrebbe spento 79 candeline | a luglio sarà un anno senza di lei

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 18 giugno 2022) “Io ho avuto tantissimo dalla vita, la fortuna di maestri incredibili che mi hfatto dono del loro tempo e della loro esperienza, che mi hinsegnato l’umiltà e l’amore per questo mio mestiere”.la79e fra poco – il 5unche non c’è più. Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella. L’artista, che era nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è scomparsa a 73 anni, ha lasciato sicuramente un vuoto incolmabile in quel mondo dello spettacolo che ha contribuito a innovare con le sue trovate fuori dagli schemi, con delle intuizioni che hsvecchiato un mondo paludato e bigotto, come quello della tv in bianco e nero e ...