Al concerto di Gigi D'Alessio il sindaco Manfredi si è commosso. Ecco perchè (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Intervistato dal responsabile di Repubblica Napoli Ottavio Ragone per il Sabato delle Idee, il sindaco Gaetano Manfredi ha confessato che ieri, al concerto di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito, si è commosso. "E' stata un'occasione che ha dimostrato quanto sia bella la nostra città e quanto siano capaci i napoletani – ha spiegato il primo cittadino – E' stata un'occasione, vedendo la piazza, bellissima anche in televisione, che ci fa capire che dobbiamo pensare in grande, facendo un salto di qualità. Non abbiamo nulla da invidiare a Roma, Milano o Parigi. Siamo percepiti meglio da chi non è di Napoli, che da noi stessi. Dobbiamo capire che siamo una cosa importante". Manfredi ha anche spiegato che non vuole soffiare sul fuoco ...

