Vaffa degli elettori del Pd ai 5S Solo il 13 | 8% per l' intesa con Conte

(Di venerdì 17 giugno 2022) La stragrande maggioranzadel Partito Democratico non vuole un'alleanza con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Dopo le Comunali di... Segui su affaritaliani.it

... verbo che sembrava scomparso tra i depositari del, con chi porta avanti linee chiare e trasparenti sull'atlantismo così caro, imprevedibilmente, al ministroesteri che è apertamente ......Di Maio nel vedersi processato dai suoi stessi compagni per esercitare il ruolo di ministro... l'ascesa di piazza a colpi die la stagione gialloverde di Palazzo Chigi come alleati di ... Dramma, farsa o commedia tragica: il tramonto dei cinquestelle passati dal "vaffa" alla pochette a tre punte Alessandro Di Battista ha svolto, prima di optare per uno stop, un solo mandato ed essendo anti-sistemico in geopolitica - proprio come piace alla versione attuale di Giuseppe Conte - potrebbe rientra ...Si fa sentire Casaleggio e chiede un passo indietro di Giuseppi. L’assist del garante al premier sul doppio mandato: "Va tenuto".