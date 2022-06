Ultime Notizie – Putin: “Sanzioni senza precedenti ma siamo forti e vinceremo” (Di venerdì 17 giugno 2022) Quelle imposte nei confronti della Russia sono ”Sanzioni senza precedenti”, ma ”siamo persone forti e possiamo vincere tutte le sfide che ci vengono proposte. La storia del nostro Paese lo dimostra”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Forum di San Pietroburgo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Quelle imposte nei confronti della Russia sono ””, ma ”personee posvincere tutte le sfide che ci vengono proposte. La storia del nostro Paese lo dimostra”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimirintervenendo al Forum di San Pietroburgo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

