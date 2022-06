Tuttosport – “È interessante per molte società”

(Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-16 23:34:36 Flash news da: “Scamacca? Credo sia un giocatoreper”. Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Sull’attaccante neroverde, che ha realizzato 16 gol in campionato in questa stagione, c’è anche il Psg: “Luis Campos è un mio amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League. Si è parlato di più giocatori, ma senz’altro Scamacca è stato argomento della conversazione”. Infine sul possibile sostituto per Scamacca: “Agustin Alvarez? Non lo abbiamo ancora definito, spero di riuscirci nel giro di qualche ora. Se ci riusciremo, lo accoglieremo molto volentieri. È un giocatore importante, sarà un’arma in più”. Guarda il video Obbiettivo mercato: Davide ...

Pubblicità

Luxgraph : Carnevali su Scamacca: 'È interessante per molte società' - tuttosport : #Carnevali su #Scamacca: 'È interessante per molte società' ?? -

Tuttosport

Nello specifico 30 milioni per il senegalese che lunedì prossimo compirà 31 anni mentre lo spagnolo, che vanta una carta d'identità molto piùsotto il profilo degli investimenti per un ...Ora la palla passa quindi ai bianconeri: tenerlo in rosa o usarlo per creare un tesoretto da reinvestire Dipenderà ovviamente dalle offerte: è chiaro che se ne arriva una, il club la ... Juve, radar su Koulibaly e Fabian Ruiz: Napoli monitorato Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Torino è al lavoro per un triplo colpo dallo Spezia: “Dopo i contatti post Spezia-Napoli, con il ds granata al Picco, tutto va alla verifica. I piemontesi van ...Il primo colpo del mercato estivo del Milan sarà Divock Origi, che arriverà a Milanello a parametro zero dal Liverpool. Come riferisce SportMediaset su Italia Uno, l'attaccante belga è atteso a Milano ...