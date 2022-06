Traffico Roma del 17-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani già intenso ilsulle strade che portano alla Capitale tra lentamente Code in entrata in città sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale e poi sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria dallo svincolo per Fidene all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare rallentamenti perin carreggiata esterna tra la Prenestina e lo svincolo per laL’Aquila code per lavori invece sulla carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina file sulla diramazioneSud per entrare sul raccordo dato nella zona di Ostia incidente concludi su via del Ponte di Tor boacciana per il trasporto pubblico treni a rischio fino alle 21 di questa sera per uno sciopero nazionale di 24 ore coinvolti solo i treni ...