Tom Hanks perde le staffe contro i fan | che fanno inciampare la moglie Rita Wilson

(Di venerdì 17 giugno 2022) Un incidente ha coinvolto uno degli attori più amati, premiati e seguiti al mondo. Si tratta di Tom. Proprio in questi giorni torna sul grande schermo con Elvis – la pellicola alla cui colonna sonora partecipano anche i Maneskin – che narra la vita del leggendario Elvis Presley. Il 66enne ha inoltre preso parte al nuovo live action Disney Pinocchio, che debutta l’8 settembre sulla piattaforma streaming Disney+ e vede il celebre attore nei panni di Geppetto. Vi raccomandiamo... Tom: i 64 anni di Forrest Gump Tomè passato alla storia specialmente per aver interpreato Forrest Gump – un uomo americano dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma, che corre ininterrottamente per tre anni in un paio di Nike Cortez – nell’omonima pellicola diretta ...

Elvis, il film con Austin Butler e. In arrivo nelle sale il prossimo 22 giugno , si chiama semplicemente Elvis il film che farà conoscere alle nuove generazioni il re indiscusso del rock 'n'...Austin Butler è Elvis eè il colonnello: sono loro due a riempire lo schermo in un film imponente come non se ne vedevano da tempo. E la domanda che si fa lo spettatore è: dove inizia il ...‘La stavi buttando giù!", ha gridato il premio Oscar visibilmente arrabbiato, prima di essere allontanato dalla guardia del corpo ...Un incidente ha coinvolto uno degli attori più amati, premiati e seguiti al mondo. Si tratta di Tom Hanks. Proprio in questi giorni torna sul grande schermo con Elvis – la pellicola alla cui colonna s ...