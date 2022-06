Scabec | De Luca premia i fedelissimi | Leo Annunziata amministratore

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 17 giugno 2022) di Erika Noschese Un giro di. Lacontinua ad essere il cerchio magico del governatore Vincenzo De, un modo perre le persone a lui più vicine e che, in questi anni, non hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Così, l’ex segretario dem Leodiventaunico dell’ente per la valorizzazione del patrimonio culturale. Di recente, il dem è balzato agli onori della cronaca per la sua decisione di dimettersi dalla segreteria regionale del Pd, partito appartenente anche al presidente di Palazzo Santa Lucia e che da sempre contesta. La scelta dinulla sembra avere a che fare con lae quella di Desembra essere una scelta di fedeltà più che di meritocrazia. “De ...