Paola Di benedetto | primi commenti dopo le foto del bacio con Rkomi | “A voi le conclusioni”

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’ultimo numero del settimanale Chi ha lanciato una bomba non indifferente sull’ipotetico flirt traDi. Questa frequentazione è stata confermata proprio dal settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato gli scatti dei loro baci. Per la prima volta, la speaker radiofonica di RTL 102.5 ha commentato le. DiL'articolo

Pubblicità

trash_italiano : ? PAOLA DI BENEDETTO E RKOMI ? - AngryPupatella : RT @___Luucee___: E quando pensavi che la coppia dell'estate sarebbero stati paola di benedetto e rkomi boom arrivano claudio baglioni e vi… - zazoomblog : Paola Di Benedetto commenta per la prima volta le foto del bacio con Rkomi: le sue parole - #Paola #Benedetto… - frameeme1 : RT @___Luucee___: E quando pensavi che la coppia dell'estate sarebbero stati paola di benedetto e rkomi boom arrivano claudio baglioni e vi… - Silviat76176 : RT @gossipnewitalia: Paola di Benedetto e Rkomi una storia d'amore mai iniziata #paoladibenedetto #Rkomi -

In queste ultime oreDiha fatto una lunga diretta instagram con la fanpage del settimanale Grazia . In questa circostanza ha risposto alle domande poste dai suoi tantissimi fan. Ovviamente tra loro c'è ......46 ARISTA TIZIANA 1.608,75 BARRUCCI PASQUALINA R CIAMMAICHELLA PAOLO 2.563,24GIUSEPPE 2.64 DI MATTEO BARTOLOMEO DONATO 1.608,75 DI PANGRAZIO GIUSEPPE 1.608,75 DIFERDINANDO 1.760,11 ...Paola Di Benedetto risponde anche a chi l'ha accusata di 'cambiare fidanzati come cambia le mutande'. Sul bacio con Rkomi invece ha ...Rkomi e la showgirl stanno insieme: la confessione di lei su instagram In queste ultime ore Paola Di Benedetto ha fatto una lunga diretta instagram con la ...