Napoli capitale della cultura, Manfredi vede Franceschini: sprint sui progetti al palo (Di venerdì 17 giugno 2022) Napoli per due giorni si è trasformata nella culla del Mediterraneo. Un vestito che calza a pennello su una città che nasconde in ogni angolo luoghi d'arte e cultura. Ma dove troppo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 giugno 2022)per due giorni si è trasformata nella culla del Mediterraneo. Un vestito che calza a pennello su una città che nasconde in ogni angolo luoghi d'arte e. Ma dove troppo...

Pubblicità

PietroJoser : Amo NAPOLI città aperta al nuovo ed inclusiva una vera moderna capitale...#lariachetira - dony_467 : RT @GiuseppeLupo8: Per quanto io cammini da anni in altre latitudini, in cerca di un'idea di #modernità, #Napoli resta la capitale di un mo… - AlbertoNisolini : RT @GiuseppeLupo8: Per quanto io cammini da anni in altre latitudini, in cerca di un'idea di #modernità, #Napoli resta la capitale di un mo… - GiuseppeLupo8 : Per quanto io cammini da anni in altre latitudini, in cerca di un'idea di #modernità, #Napoli resta la capitale di… - martinogiovanni : E comunque volevo ricordare che quando Napoli era sommersa dall’immondizia c’erano edizioni speciali dei Tg. La Cap… -