Nadal vuole il Grande Slam | «A Wimbledon ci sarò | e anche agli Us Open»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 giugno 2022) Se ha vinto il Roland Garros con un piede solo, e gli Australiancon una partita epica al quinto set contro Medvedev perché non provare a chiudere il miracolo? Non lo dice, Rafa, ma con due2022 su quattro già in bacheca l’obiettivo a questo punto diventa il: la vittoria dei quattro Major nello stesso anno. Djokovic c’era andato vicino, l’ha mancato per un soffio. Vuoi vedere che Rafa… L’innesco lo serve stesso lui,, in conferenza stampa: “La mia intenzione è di giocare a, poi in Canada e poiUS. Sono un tennista professionista- ha detto in conferenza stampa- e cerco di seguire il calendario per quanto è possibile. Farò del mio meglio per arrivarci ben preparato. Le sensazioni sono ...