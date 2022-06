Moto2, risultati FP2 GP Germania: Augusto Fernandez si conferma in testa, Vietti ancora in difficoltà (Di venerdì 17 giugno 2022) Si conclude il venerdì per la Moto2 con la seconda sessione di prove libere, valide per il Gran Premio di Germania 2022, che vede in testa nella classifica combinata (considerando dunque anche i tempi delle FP1 di questa mattina) Augusto Fernandez, che registra il miglior tempo in 1:24.023 (incrementando il personale delle FP1). Alle spalle del pilota sagnolo della Red Bull, figurano in seconda posizione Pedro Acosta (1:24.903), in terza Fermin Aldeguer (1:24.501), quarto tempo per Sam Lowes (1:24.557) e quinto Jake Dixon (1:24.600). ancora una volta sessione positiva per i piloti spagnoli, come accaduto in mattinata. Buona prestazione anche per Marcos Ramirez, sesto (1:24.621), che precede Marcel Schrotter (settimo), Alons Lopez (ottavo), Lorenzo Dalla Porta in nona (1:24.681, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Si conclude il venerdì per lacon la seconda sessione di prove libere, valide per il Gran Premio di2022, che vede innella classifica combinata (considerando dunque anche i tempi delle FP1 di questa mattina), che registra il miglior tempo in 1:24.023 (incrementando il personale delle FP1). Alle spalle del pilota sagnolo della Red Bull, figurano in seconda posizione Pedro Acosta (1:24.903), in terza Fermin Aldeguer (1:24.501), quarto tempo per Sam Lowes (1:24.557) e quinto Jake Dixon (1:24.600).una volta sessione positiva per i piloti spagnoli, come accaduto in mattinata. Buona prestazione anche per Marcos Ramirez, sesto (1:24.621), che precede Marcel Schrotter (settimo), Alons Lopez (ottavo), Lorenzo Dalla Porta in nona (1:24.681, il ...

