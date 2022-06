Moto2, risultati FP1 GP Germania: Augusto Fernandez con un altro ritmo, bene Lopez. Arrancano gli azzurri (Di venerdì 17 giugno 2022) Augusto Fernandez ha concluso in testa, davanti a tutti, grazie al suo miglior giro chiuso in 1:24.222, il primo appuntamento per la Moto2 del Gran Premio di Germania 2022: la prima sessione di prove libere (contraddistinta da numerose cadute, alcune delle quali piuttosto pericolose, tra cui quella di Barry Baltus) vede primeggiare i piloti spagnoli, ben 6 in top 10. Alle spalle dell’iberico della Red Bull KTM Ajo, figurano i due connazionali Alonso Lopez (caduto anch’egli a pochi istanti dal termine della sessione), secondo a 0.421, e Aron Canet, terzo a 0.487. Quarto tempo per Filip Salac (+0.560), seguito da Albert Arenas (quinto, +0.630), Cameron Beaubier (sesto, +0.710) e Sam Lowes in settima posizione, +0.713. Completano la top 10 nell’ordine, dall’ottava alla decima posizione, il rookie Pedro ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)ha concluso in testa, davanti a tutti, grazie al suo miglior giro chiuso in 1:24.222, il primo appuntamento per ladel Gran Premio di2022: la prima sessione di prove libere (contraddistinta da numerose cadute, alcune delle quali piuttosto pericolose, tra cui quella di Barry Baltus) vede primeggiare i piloti spagnoli, ben 6 in top 10. Alle spalle dell’iberico della Red Bull KTM Ajo, figurano i due connazionali Alonso(caduto anch’egli a pochi istanti dal termine della sessione), secondo a 0.421, e Aron Canet, terzo a 0.487. Quarto tempo per Filip Salac (+0.560), seguito da Albert Arenas (quinto, +0.630), Cameron Beaubier (sesto, +0.710) e Sam Lowes in settima posizione, +0.713. Completano la top 10 nell’ordine, dall’ottava alla decima posizione, il rookie Pedro ...

