Lory Del Santo | malore al ristorante di Briatore | “Crampi e sudore”

Leggi su biccy

(Di venerdì 17 giugno 2022)Deldopo essere stata eliminata da L’Isola dei Famosi è tornata alla sua vita di tutti i giorni e proprio ieri sera è andata a cena, insieme ad una coppia di amici, al Crazy Pizza di Flavio. Come ci ha raccontato in esclusiva per Biccy.it, però, nel bel mezzo della cena si è sentita male ed è corsa in bagno. “Al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto, ho sceso le scale e mi sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimiallo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l’ambulanza, ma per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio”. E ancora: “Ho letteralmente monopolizzato il bagno per mezzora, alcune signore bussavano che volevano entrare. E’ ...