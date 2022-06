La riforma Cartabia approvata dal Parlamento ha una pecca | il Csm

(Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo le tensioni degli ultimi giorni, dovute soprattutto ai capricci di Matteo Salvini (ancora scottato dal flop dei referendum e delle amministrative), ieri il Senato ha dato il via libera definitivo alladell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, confermando il testo già approvato dalla Camera. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. A votare a favore del provvedimento tutte le forze di maggioranza, inclusa la Lega, che sia in commissione Giustizia che in aula prima della votazione finale aveva tentato di modificare il testo e di far saltare tutto il lavoro di mediazione compiuto dal governo. Al momento del voto, cinque senatori leghisti hanno comunque deciso di astenersi. Tra questi Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, e Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia e ...

Ha una sua forza simbolica il fatto che quattro giorni dopo il disastroso esito del referendum, il Parlamento abbia approvato la: la legge che modifica alcune norme dell'ordinamento giudiziario, alcune delle quali erano stato oggetto proprio della consultazione popolare del 12 giugno. In particolare la......no e 16 astensioni il senato ha approvato ieri in via definitiva ladell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura firmata dal ministro Guardasigilli MartaItalia Viva ha presentato emendamenti alla riforma Cartabia per rafforzare quello strumento. Non è pensabile che chiunque paghi se sbaglia, ma non i magistrati». Che cosa le ha fatto più male ...Il provvedimento riforma in maniera significativa alcuni aspetti dell’ordinamento giudiziario, ma sconta il prezzo del compromesso soprattutto attorno alle norme che riguardano il Csm (e il potere del ...