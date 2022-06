I positivi al covid non dovranno più rimanere isolati in casa? (Di venerdì 17 giugno 2022) La norma che prevede l'isolamento domiciliare per chi risulta positivo al virus Sars-CoV-2 potrebbe avere i giorni contati. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, nell'ottica di una nuova fase di "... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) La norma che prevede l'isolamento domiciliare per chi risulta positivo al virus Sars-CoV-2 potrebbe avere i giorni contati. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, nell'ottica di una nuova fase di "...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Verso lo stop all'isolamento domiciliare per i positivi': così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa . 'Gior… - fanpage : Niente più isolamento per i positivi al Covid, che sarebbero liberi di circolare senza alcuna restrizione. Il sott… - Agenzia_Ansa : Covid, in 24 ore 36.573 positivi, 64 le vittime. Sale il tasso di positività al 18.7% #ANSA - Simo_0802 : RT @1V4vendetta: Speranza e Fauci e Trudeau positivi al Covid in contemporanea questo è il circo signore e signori. ?????????????????????????? - alexdpl76 : RT @Stefania_67: Trudeau, Fauci, Sala, Gruber, e Speranza positivi. Questa variante del covid inizia a piacermi davvero ?????????? -