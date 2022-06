Governo, Conte e Salvini pronti a staccare la spina? (Di venerdì 17 giugno 2022) Finito nel peggiore dei modi nella precedente esperienza di Governo, l’asse gialloverde potrebbe tornare per creare qualche problema stavolta però a Mario Draghi. Governo, Conte e Salvini staccano la spina? Ad accendere la miccia della possibile bomba pronta ad esplodere, le recentissime elezioni amministrative che, se da un lato, hanno decretato il successo di Giorgia Meloni e Pd, dall’altro hanno messo nero su bianco che il Movimento Cinquestelle continua a mettere in fila flop e risultati a dir poco deludenti e Matteo Salvini è in calo di consensi, con la leader di Fratelli d’Italia che mette la freccia e lo sorpassa. Risultato? Sia Conte che Salvini, in cerca di nuovi consensi, cercano il coup de théâtre e la battaglia – per ora dialettica – è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 giugno 2022) Finito nel peggiore dei modi nella precedente esperienza di, l’asse gialloverde potrebbe tornare per creare qualche problema stavolta però a Mario Draghi.staccano la? Ad accendere la miccia della possibile bomba pronta ad esplodere, le recentissime elezioni amministrative che, se da un lato, hanno decretato il successo di Giorgia Meloni e Pd, dall’altro hanno messo nero su bianco che il Movimento Cinquestelle continua a mettere in fila flop e risultati a dir poco deludenti e Matteoè in calo di consensi, con la leader di Fratelli d’Italia che mette la freccia e lo sorpassa. Risultato? Siache, in cerca di nuovi consensi, cercano il coup de théâtre e la battaglia – per ora dialettica – è ...

Pubblicità

christianrocca : Tranne il Fatto, che è coerente nel prendere sempre la posizione più indecente, quelli che 2 anni fa si battevano p… - CarloCalenda : Mettere in difficoltà il Governo sull'Ucraina come fanno Conte e Salvini è un giochino da ragazzini. Soprattutto og… - marattin : Il commento più comune a dx come a sx è: “stiamo uniti sennò vincono quegli altri”. Ma che il tenere uniti a forza… - PinascoDanilo : RT @magnigiancarlo3: @La_manina__ Lei si confonde. Se ci fosse ancora un governo Conte,su quel treno ci sarebbero solo Macron e Scholtz che… - claudiopuccion1 : RT @OGiannino: Problema. Il candidato immagini governo Conte-Salvini,che sarebbero andati a Mosca insieme e non a Kyiv,poi il governo Conte… -