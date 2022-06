Gigi D’Alessio e Fiorella Mannoia a Napoli da L’Ammore a Quello Che Le Donne Non Dicono (Di venerdì 17 giugno 2022) Gigi D’Alessio e Fiorella Mannoia a Napoli sono protagonisti sul palco di Piazza del Plebiscito per diversi momenti canori. La Mannoia fa il suo ingresso sul palco sulle note di una canzone di Gigioni napoletano: è L’Ammore. “Fiorella si chiama Mannoia per puro caso ma per me dopo questa canzone si chiama Esposito. A proposito, se c’è il sindaco proporrei di darti la cittadinanza onoraria di Napoli”, le parole di Gigi D’Alessio nell’accoglierla sul palco e nel complimentarsi per il suo napoletano e la sua napoletaneità. Anche un appello al sindaco della città con il suggerimento di conferire alla Mannoia la cittadinanza onoraria. La apprezzano ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)sono protagonisti sul palco di Piazza del Plebiscito per diversi momenti canori. Lafa il suo ingresso sul palco sulle note di una canzone dioni napoletano: è. “si chiamaper puro caso ma per me dopo questa canzone si chiama Esposito. A proposito, se c’è il sindaco proporrei di darti la cittadinanza onoraria di”, le parole dinell’accoglierla sul palco e nel complimentarsi per il suo napoletano e la sua napoletaneità. Anche un appello al sindaco della città con il suggerimento di conferire allala cittadinanza onoraria. La apprezzano ...

Pubblicità

miry15_ : RT @confuangi: Andar e tornare ore alzate tra pioggia e sole anche solo per vederti @AmorosoOF a Napoli per Gigi D'Alessio ???? https://t.c… - meantvobe : Sentendomi molto rappresentata dal pubblico al concerto di Gigi D'Alessio io meritavo di essere lì con loro - H4RRYST4IM4LE : gigi d’alessio supremacy - NappiGiovanni : 'O scarrafone Pino Daniele Gigi D'Alessio - Fischi per D'Alessio live Na... - miuryk : Buonanotte con concertone di gigi d'alessio ?? -