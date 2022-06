Fabian Ruiz | Di Maria | Zaniolo | la Juve prova a calare il tris d’assi

(Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo una stagione conclusa a mani vuote, è tempo di acquisti. Lantus ha puntato gli occhi su, centrocampista spagnolo del Napoli. L’indiscrezione è del giornalista e tifoso del Napoli Raffaele Auriemma, secondo cui oltre ai soldi, in cambio la squadra bianconera offrirà alla società di Aurelio De Laurentiis un calciatore (misterioso). “Al momento – ha dichiarato ai microfoni della trasmissione “Si Gonfia la Rete” – non sappiamo l’identità di quest’ultimo”. Dopo aver collezionato 37 presenze con 8 reti e 7 assist vincenti, lo spagnolo potrebbe davvero trasferirsi in quel di Torino. Ma la squadra di Allegri vuole anche Angel Di, ex ala 34enne del Paris Saint-Germain. Nessuno si sbilancia negli ambienti bianconeri, però la speranza è ancora quella di riuscire a ottenere gratuitamente il campione ...

Corriere dello Sport -e Ounas come Milik Senza rinnovo rischiano di restare fuori rosa. La situazione die Adam Ounas è particolare: entrambi hanno rifiutato il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023, e se le cose non dovessero mutare e non dovesse arrivare nessun'offerta che accontenti ...Il contratto di Dzeko scadrà nel 2023 come quello del centrocampista, entrato nei radar juventini. Il problema è che il Napoli non fa sconti (come per Koulibaly) e per lo spagnolo chiede ... Napoli turbata: Anguissa inquieto, Fabian Ruiz come Milik L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Renica. L’ex giocatore del Napoli si è soffermato sul calciomercato azzurro, in particolar modo sul ...Lulu, fidanzata del centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz, ha pubblicato una foto su Instagram mentre si gode gli ultimi momenti a Mykonos: "Oggi tocca tornare a Siviglia". Visualizza que ...