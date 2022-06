Pubblicità

Lo afferma l'osservatorio di Confcommercio che, insieme a Nomisma, ha fatto i conti in tasca alle diverse tipologie di attività incrociandole con le migliori offerte per luce e gas. Nell'immediato bisogna intervenire per contenere il caro energia, afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che bisogna contrastare le pratiche sleali e le speculazioni. Energia: stangata commercio e turismo, bolletta sale a 27mld - Più che un raddoppio: per negozi e attività turistiche il conto dei costi dovuti ai rincari dell'energia passa dagli 11 miliardi del 2021 ai 27 del 2022.