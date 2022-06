De Maggio: “Vi dico io quando il Napoli lancerà la campagna abbonamenti: ecco la data” (Di venerdì 17 giugno 2022) Valter De Maggio annuncia la data per il lancio della campagna abbonamenti. Nel corso della puntata odierna di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore dell’emittente radiofonica dichiara: “Tra dieci giorni il Napoli comunicherà tutte le informazioni per la campagna abbonamenti, tra cui date, cifre ed ogni dettaglio. Lunedì 27 giugno o martedì 28 giugno è la data scelta, quindi credo che in questi giorni arriverà un nuovo colpo così da infiammare i tifosi”. I nomi sono tanti che si stanno facendo attorno al Napoli: Gerard Deulofeu è il primo indiziato a vestire la casacca azzurra ma al momento resta la distanza tra domanda ed offerta nella trattativa con l’Udinese. Lo spagnolo ex Milan potrebbe essere, molto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 giugno 2022) Valter Deannuncia laper il lancio della. Nel corso della puntata odierna di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, il direttore dell’emittente radiofonica dichiara: “Tra dieci giorni ilcomunicherà tutte le informazioni per la, tra cui date, cifre ed ogni dettaglio. Lunedì 27 giugno o martedì 28 giugno è lascelta, quindi credo che in questi giorni arriverà un nuovo colpo così da infiammare i tifosi”. I nomi sono tanti che si stanno facendo attorno al: Gerard Deulofeu è il primo indiziato a vestire la casacca azzurra ma al momento resta la distanza tra domanda ed offerta nella trattativa con l’Udinese. Lo spagnolo ex Milan potrebbe essere, molto ...

