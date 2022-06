Coppia in bici travolta e uccisa da auto sul lungomare di Montemarciano. Lui era un ex calciatore (Di venerdì 17 giugno 2022) Il paese di Montemarciano (Ancona) e’ in lutto per la tragica scomparsa di Alberto Catani, 42 anni, e della sua compagna Stefania Viterbo, 39, avvenuta nella tarda serata di ieri sul lungomare Buglioni a Marina di Montemarciano (Ancona). Un’automobile ha travolto la Coppia mentre stava tornando a casa, ciascuno in sella alla propria bicicletta. L’incidente si e’ verificato verso le 23,30, nei pressi di uno chalet. I carabinieri stanno accertando la dinamica grazie anche all’ausilio di alcune testimonianze. Secondo una prima ricostruzione, i due ciclisti sono stati travolti dalla Fiat Panda condotta da una 38enne del posto, su cui viaggiava anche la figlia minorenne, nella stessa direzione delle bici: l’utilitaria ha poi divelto paletti in metallo che separano la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) Il paese di(Ancona) e’ in lutto per la tragica scomparsa di Alberto Catani, 42 anni, e della sua compagna Stefania Viterbo, 39, avvenuta nella tarda serata di ieri sulBuglioni a Marina di(Ancona). Un’mobile ha travolto lamentre stava tornando a casa, ciascuno in sella alla propriacletta. L’incidente si e’ verificato verso le 23,30, nei pressi di uno chalet. I carabinieri stanno accertando la dinamica grazie anche all’ausilio di alcune testimonianze. Secondo una prima ricostruzione, i due ciclisti sono stati travolti dalla Fiat Panda condotta da una 38enne del posto, su cui viaggiava anche la figlia minorenne, nella stessa direzione delle: l’utilitaria ha poi divelto paletti in metallo che separano la ...

