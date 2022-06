“Contro la siccità rilasci d’acqua anche per i fiumi Brembo e Serio”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 giugno 2022) “Per mitigare la grave crisi idrica in Lombardia, Enel si è resa disponibile aare acquaper icon lo stesso orizzonte temporale di Adda e Oglio. In particolare, il produttore idroelettrico rilascerà fin da subito, per almeno 10 giorni, 200.000 metri cubi di acqua al giorno per il fiumee 250.000 metri cubi di acqua al giorno per il fiume”. Lo annuncia Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, nell’ambito delle azioni coordinate da Regione Lombardia per far fronte all’attuale situazione di crisi idrica dovuta al perdurare dellae dalla scarsa piovosità. “La disponibilità concessa dagli operatori idroelettrici – spiega Sertori – di far defluire ...