Calciomercato Milan – Rebic è finito nella lista dei partenti (Di venerdì 17 giugno 2022) Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan in questo Calciomercato estivo. Il croato può partire in presenza di una buona offerta. Il punto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 giugno 2022) Antepotrebbe lasciare ilin questoestivo. Il croato può partire in presenza di una buona offerta. Il punto

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @Inter, i dettagli dell'offerta del @PSG_inside per Milan #Skriniar e la posizione dei nerazzurri - cmdotcom : #Calciomercato, #Milan in pressing per #Asensio: lui dice no al rinnovo col #RealMadrid, così può arrivare in rosso… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve e Milan per #Zaniolo: 'Io come Dybala? Vedremo' - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – #Rebic è finito nella lista dei partenti - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers https://t.… -