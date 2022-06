Bonus bollette: il modulo da compilare (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostante si fosse parlato di un erogazione diretta nella busta paga di luglio per i lavoratori dipendenti, il Bonus bollette lo si può ottenere attraverso il modulo da compilare. Bonus bollette di 200 euro Per ottenere il Bonus bollette di 200 euro sarà quindi necessaria per tutti coloro che vorranno richiederlo la compilazione di un modulo apposito che permetta di aprire la pratica. Quasi sconvolge però questa notizia. Già dalla stesura del Decreto Aiuti si è sempre parlato di un’erogazione direttamente in busta paga. Questo per si tentare una misura contro i rincari. Scopo invece del Bonus in sé è quello di contrastare l’inflazione, arrivata al 6,2% nello scorso mese di aprile, che ha toccato così i più alti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostante si fosse parlato di un erogazione diretta nella busta paga di luglio per i lavoratori dipendenti, illo si può ottenere attraverso ildadi 200 euro Per ottenere ildi 200 euro sarà quindi necessaria per tutti coloro che vorranno richiederlo la compilazione di unapposito che permetta di aprire la pratica. Quasi sconvolge però questa notizia. Già dalla stesura del Decreto Aiuti si è sempre parlato di un’erogazione direttamente in busta paga. Questo per si tentare una misura contro i rincari. Scopo invece delin sé è quello di contrastare l’inflazione, arrivata al 6,2% nello scorso mese di aprile, che ha toccato così i più alti ...

Pubblicità

VanityFairIt : Il decreto Aiuti ha previsto un’indennità una tantum, per far fronte al caro bollette, per una platea molto ampia d… - GandiniG : @tuttonapoli Ma i bonus sono da cafoni. Non ha bisogno del bonus per pagare le bollette. Cit. Adl ha una parola che vale zero - Noninfluente : Ci sono aziende in difficoltà per il bonus 110% che sta bloccando aziende e cantieri, aumento della benzina, caro b… - infoitinterno : Consumi limitati in casa, trivelle in Adriatico e carbone: il piano di emergenza se Putin ci negherà il gas. Arriva… - degiorgiod : Il 13 febbraio 2022 ammonivo - come sempre accade - sull'ovvio. Quattro mesi dopo la gente si straccia le vesti pe… -