ATP Queen’s, Botic van de Zandschulp contro Berrettini in semifinale, Cilic-Krajinovic l’altra sfida (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale del torneo del Queen’s. Sui campi in erba di Londra, sede dell’ATP500, Matteo Berrettini si è tolto la soddisfazione di conquistare le semifinali e quindi confermare quanto di buono fatto finora dal suo ritorno agonistico. Il romano si è imposto in maniera piuttosto netta contro l’americano Tommy Paul (n.35 del ranking) per 6-4 6-2 e nel penultimo atto se la dovrà vedere contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Il neerlandese (n.29 del mondo), con altrettanta autorevolezza, ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.44 ATP) per 6-2 6-4. Non si tratterà di una partita inedita, ricordando il match di Wimbledon dell’anno passato che sorrise all’azzurro. Nella parte alta del tabellone prosegue la marcia di Marin ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale del torneo del. Sui campi in erba di Londra, sede dell’ATP500, Matteosi è tolto la soddisfazione di conquistare le semifinali e quindi confermare quanto di buono fatto finora dal suo ritorno agonistico. Il romano si è imposto in maniera piuttosto nettal’americano Tommy Paul (n.35 del ranking) per 6-4 6-2 e nel penultimo atto se la dovrà vederel’olandesevan de. Il neerlandese (n.29 del mondo), con altrettanta autorevolezza, ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.44 ATP) per 6-2 6-4. Non si tratterà di una partita inedita, ricordando il match di Wimbledon dell’anno passato che sorrise all’azzurro. Nella parte alta del tabellone prosegue la marcia di Marin ...

