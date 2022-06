Algida, il biscotto Gocciole diventa un gelato e sarà prodotto a Caivano (Di venerdì 17 giugno 2022) Il biscotto Gocciole, uno dei preferiti dai consumatori, diventa un gelato e sarà prodotto da Algida nello stabilimento di Caivano. Il biscotto Gocciole, uno dei preferiti dai consumatori, diventa un gelato. Dopo il lancio dei gelati Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo, Algida e Barilla annunciano altre due referenze, nate dall’accordo strategico comunicato nei mesi Leggi su 2anews (Di venerdì 17 giugno 2022) Il, uno dei preferiti dai consumatori,undanello stabilimento di. Il, uno dei preferiti dai consumatori,un. Dopo il lancio dei gelati Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo,e Barilla annunciano altre due referenze, nate dall’accordo strategico comunicato nei mesi

