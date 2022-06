Volete la pace o i condizionatori accesi? Fatto! (Di giovedì 16 giugno 2022) Lanciare un ultimatum il 7 di aprile, con l’aria frescolina, era sembrato un azzardo anche per uno come Mario Draghi, una persona che per carattere e storia è quantomai alieno da azzardi e ultimatum. Eppure, al momento, la logica del suo “Volete la pace o il condizionatore sempre acceso?”, con cui cercava di fare entrare nella zucca di giornalisti e politici che cosa significasse la parola guerra, che ha i suoi costi, e la scelta di non arrendersi a un nemico, che vuol dire rinunciare al suo gas, era apparsa stringente. Combattere per la libertà vuol dire anche fare sacrifici, e qualche sudata. Poi è scoppiato il caldo padano di giugno. E il risultato è nelle cronache di queste ore: con le temperature sopra i 30 gradi, i condizionatori sono accesi h. 24 e Unareti, la società unica per la distribuzione di energia ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 giugno 2022) Lanciare un ultimatum il 7 di aprile, con l’aria frescolina, era sembrato un azzardo anche per uno come Mario Draghi, una persona che per carattere e storia è quantomai alieno da azzardi e ultimatum. Eppure, al momento, la logica del suo “lao il condizionatore sempre acceso?”, con cui cercava di fare entrare nella zucca di giornalisti e politici che cosa significasse la parola guerra, che ha i suoi costi, e la scelta di non arrendersi a un nemico, che vuol dire rinunciare al suo gas, era apparsa stringente. Combattere per la libertà vuol dire anche fare sacrifici, e qualche sudata. Poi è scoppiato il caldo padano di giugno. E il risultato è nelle cronache di queste ore: con le temperature sopra i 30 gradi, isonoh. 24 e Unareti, la società unica per la distribuzione di energia ...

