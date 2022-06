Visita all’ex convento dei Celestini: “Monumento di grande valore” (Di giovedì 16 giugno 2022) Bergamo. Sabato 18 giugno sarà possibile partecipare a una Visita al complesso monastico di San Nicolò di Plorzano, noto come ex convento dei Celestini. Il ritrovo è alle 10 davanti alla chiesa, a Bergamo in via Pietri, 2, mentre il termine è previsto alle 12 circa. I partecipanti saranno accompagnati da Daniela Plebani, guida abilitata, che li condurrà alla scoperta della bellezza di questa location. L’iniziativa è organizzata da Touring Club di Bergamo, i cui consoli spiegano: “Il luogo è molto interessante sia dal punto di vista artistico che storico in quanto, fondato agli inizi del Trecento dal Cardinal Guglielmo Longhi (il cui Monumento sepolcrale è all’interno di Santa Maria Maggiore), è stato teatro di numerosi e significativi eventi della storia di Bergamo. La nostra Visita vuole rappresentare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022) Bergamo. Sabato 18 giugno sarà possibile partecipare a unaal complesso monastico di San Nicolò di Plorzano, noto come exdei. Il ritrovo è alle 10 davanti alla chiesa, a Bergamo in via Pietri, 2, mentre il termine è previsto alle 12 circa. I partecipanti saranno accompagnati da Daniela Plebani, guida abilitata, che li condurrà alla scoperta della bellezza di questa location. L’iniziativa è organizzata da Touring Club di Bergamo, i cui consoli spiegano: “Il luogo è molto interessante sia dal punto di vista artistico che storico in quanto, fondato agli inizi del Trecento dal Cardinal Guglielmo Longhi (il cuisepolcrale è all’interno di Santa Maria Maggiore), è stato teatro di numerosi e significativi eventi della storia di Bergamo. La nostravuole rappresentare ...

