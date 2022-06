Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022)DEL 16 GIUGNOORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS CON CODE DA CASTEL DE CEVERI AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA SI STA IN CODA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD E PIU AVANTI RALLENTAMENTI ALTEZZA CASSIA BIS SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR ALTRE CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTERESSANO L’APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI ALTRI DISAGI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E ...