Ultime Notizie – Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 16 giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) I numeri dell’estrazione vincente di oggi, 16 giugno 2022, al Superenalotto. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi. La combinazione vincente è: 31-54-56-60-66-82, numero jolly 29 e numero Superstar 13. Sono stati realizzati tre ‘5’ (a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, a Trevignano romano, in provincia di Roma, e a Corridonia, in provincia di Macerata), che vincono 73.729 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 223,5 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Idell’di, 162022, al. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. La combinazioneè: 31-54-56-60-66-82, numero jolly 29 e numero Superstar 13. Sono stati realizzati tre ‘5’ (a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, a Trevignano romano, in provincia di Roma, e a Corridonia, in provincia di Macerata), che vincono 73.729 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 223,5 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Brunori via dalla Juve: nuova possibile destinazione per l'attaccante - - junews24com : Kean lancia un messaggio alla Juve: ha deciso il suo futuro. Ultime - - Milannews24_com : Le ultime su #Raspadori - domenicosabell1 : Gocciole: il biscotto più venduto in Italia diventa gelato in arrivo anche lo stecco Togo - Ecco le ultime novità p… -

Ferrari, sprint sull'elettrico: 15 nuovi modelli in quattro anni La Ferrari fa il suo ' Capital Market Day ', il Cavallino effettua un ulteriore passo in avanti. Il piano 2022 - 2026 è sicuramente ambizioso, ma anche molto determinato nel cambiamento. Com'è nello ... Barcellona, l'annuncio di Laporte: "Ci servono 600 milioni" Koulibaly - Barcellona: le parole di Laporte Ecco le parole di Laporte: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.573 nuovi casi e 64 morti Il Sole 24 ORE CALCIOMERCATO LAZIO – Tra i pali si riaccende la pista Kepa Per questo motivo nelle ultime ore molti organi di stampa britannici hanno riportato come la Lazio potrebbe portare a Roma l’estremo difensore del Chelsea che ai Blues è caduto in disgrazia. Lo ... calciomercato chelsea kepa I problemi fisici di Carnesecchi hanno messo più di qualche dubbio alla dirigenza biancoceleste chiamata a fare una scelta entra breve termine. Per questo motivo nelle ultime ore molti organi di ... La Ferrari fa il suo ' Capital Market Day ', il Cavallino effettua un ulteriore passo in avanti. Il piano 2022 - 2026 è sicuramente ambizioso, ma anche molto determinato nel cambiamento. Com'è nello ...Koulibaly - Barcellona: le parole di Laporte Ecco le parole di Laporte: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullePer questo motivo nelle ultime ore molti organi di stampa britannici hanno riportato come la Lazio potrebbe portare a Roma l’estremo difensore del Chelsea che ai Blues è caduto in disgrazia. Lo ...I problemi fisici di Carnesecchi hanno messo più di qualche dubbio alla dirigenza biancoceleste chiamata a fare una scelta entra breve termine. Per questo motivo nelle ultime ore molti organi di ...