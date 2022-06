Scherzi a Parte 16 giugno 2022, ospiti e anticipazioni della seconda puntata: scherzo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Di giovedì 16 giugno 2022) Scherzi a Parte 16 giugno 2022 Enrico Papi torna stasera su Canale 5 con la ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 16 giugno 2022)16Enrico Papi torna stasera su Canale 5 con la ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : No surprise svela summit per #Bellanova ma va? Dopo aver dato #Nunez come #Mkhitaryan, #Pirlo, #Asllani eccetera ec… - antammir1 : @antonelloquart1 @ottaviapozzati @elio_vito sinceramente non riesco a collegare il post 'esci da sto corpo satana'.… - lm_vamonos : @Amookeeena Si ma Dani Alves mica sta zitto! Vabbè cmq Alves era un titolare, ovvio non ci sia paragone dai, a part… - attiliogorini1 : @nientologa @luisa83156856 Scherzi a parte,l’importante è che ci sia tutto e che non abbiano preso niente! - carsusdan : @mariapraderio @alessandrovilla @anthos555 @ZanAlessandro ... Signora?! ...Ma mi ha vista? ?? Scherzi a parte, mi r… -