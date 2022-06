Questo è il momento giusto per comprare casa? (Di giovedì 16 giugno 2022) La decisione della Bce di alzare i tassi di 25 punti base da luglio, seguita a settembre da un nuovo rialzo di 50 punti, provocherà mutui più cari: La maggioranza di chi ha acceso un mutuo negli ultimi anni ha scelto il tasso fisso e molti sottoscrittori di tassi variabili hanno poi aderito alla “surroga” cioè la facoltà di spostarsi gratuitamente verso un contratto più favorevole a tasso fisso. Per loro non ci saranno conseguenze e l’impatto verrà sopportato da chi ha preferito il tasso variabile. Ma per avere un quadro più completo della situazione, oltre che dal Codacons, bisogna raccogliere informazioni anche tra i professioni del settore come Pietro Camillo, proprietario dell’omonima agenzia “Camillo Immobiliare” all’EUR, in Via Alessio Baldonivetti 13 sin dal 1995, oltre che ad essere accreditato presso la Borsa Immobiliare di Roma e associato della FIAIP (Federazione ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 16 giugno 2022) La decisione della Bce di alzare i tassi di 25 punti base da luglio, seguita a settembre da un nuovo rialzo di 50 punti, provocherà mutui più cari: La maggioranza di chi ha acceso un mutuo negli ultimi anni ha scelto il tasso fisso e molti sottoscrittori di tassi variabili hanno poi aderito alla “surroga” cioè la facoltà di spostarsi gratuitamente verso un contratto più favorevole a tasso fisso. Per loro non ci saranno conseguenze e l’impatto verrà sopportato da chi ha preferito il tasso variabile. Ma per avere un quadro più completo della situazione, oltre che dal Codacons, bisogna raccogliere informazioni anche tra i professioni del settore come Pietro Camillo, proprietario dell’omonima agenzia “Camillo Immobiliare” all’EUR, in Via Alessio Baldonivetti 13 sin dal 1995, oltre che ad essere accreditato presso la Borsa Immobiliare di Roma e associato della FIAIP (Federazione ...

