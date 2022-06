Pérez | «Superlega viva | la UEFA è un monopolio»

(Di giovedì 16 giugno 2022) Florentino, presidente del Real Madrid, è intervenuto durante il programma El Chiringuito, rilasciando una lunga intervista riportata da Marca. Il numero uno dei Blancos ha parlato di vari temi: dalla, al mancato arrivo in Spagna di Kylian Mbappé; dai rapporti con Tebas al mercato. In merito al torneo lanciato oltre un anno fa: L'articolo

MADRID (SPAGNA) - Dopo il trionfo in Liga e quello in Champions League ora Florentino Perez spera di vincere anche 'fuori' dal campo: "Il progetto dellaè ancora vivissimo" . Un messaggio diretto all'Uefa di Aleksander Ceferin quello lanciato dal presidente del Real Madrid che insieme a Barcellona e Juve non vuole arrendersi all'idea di un ...- 'E' ancora viva, certamente. Presto ci sarà un'udienza al Tribunale del Lussemburgo, noi andiamo avanti per la nostra strada. Siamo convinti di avere il diritto di organizzare una ...