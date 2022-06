Pechino | Xi ribadisce il proprio sostegno alla Russia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il governo diha ribadito ila Mosca, secondo quanto ha affermato Xi Jinping in una telefonata con Putin. Nel corso del colloquio i due leader hanno concordato di intensificare la cooperazione economica in risposta alle sanzioni occidentali. Telefonata Xi-Putin: la Cina ha ribadito il? Il presidente cinese

Al tempo stesso, però,'il sostegno reciproco con la Russia su questioni di sovranità e sicurezza'. Per il Cremlino , il leader cinese avrebbe constatato la 'legittimità delle ...... e quindicon adeguata enfasi la solidità dell'alleanza che ormai legaa Mosca. Ed ecco quindi squadernato l'armamentario retorico dell'"amicizia senza limiti" e della partnership "... Ucraina: la Cina ribadisce, "Pechino non ha fornito armi a Mosca". Kim solidale con Putin Le forze russe controllano la maggior parte della città ucraina. Zelensky torna a chiedere sistemi anti-missile ai paesi occidentali ...Cina ribadisce, "Pechino non ha fornito armi a Mosca" Il governo di Pechino e' contrario alla fornitura di armi alla Russia contro l'Ucraina e la Cina non ha mai fornito alcun supporto materiale a Mos ...