Oroscopo: questi segni hanno la testa tra le nuvole (Di giovedì 16 giugno 2022) Vediamo insieme quali sono questi segni che vivono in un mondo tutto loro e che non sembrano essere mai collegati con la realtà. Oggi vi vogliamo proporre una classifica, per quanto riguarda i vari segni dello zodiaco, molto particolare, perchè parleremo di quelli che hanno sempre la testa tra le nuvole, impegnati a fare altro. (pixabay)Spesso non segni che hanno sempre mille idee ma che poi alla fine, forse, ne realizzano solamente un paio e tutto il resto passa in secondo piano, e voi pensate di far parte di questa classifica di oggi? Iniziamo con il primo segno, ovvero il Toro che nella sua camera pensa e riflette sulle mille possibilità che ci possono essere nel suo futuro, in amore ma anche a livello lavorativo e poi alla fine ... Leggi su formatonews (Di giovedì 16 giugno 2022) Vediamo insieme quali sonoche vivono in un mondo tutto loro e che non sembrano essere mai collegati con la realtà. Oggi vi vogliamo proporre una classifica, per quanto riguarda i varidello zodiaco, molto particolare, perchè parleremo di quelli chesempre latra le, impegnati a fare altro. (pixabay)Spesso nonchesempre mille idee ma che poi alla fine, forse, ne realizzano solamente un paio e tutto il resto passa in secondo piano, e voi pensate di far parte di questa classifica di oggi? Iniziamo con il primo segno, ovvero il Toro che nella sua camera pensa e riflette sulle mille possibilità che ci possono essere nel suo futuro, in amore ma anche a livello lavorativo e poi alla fine ...

Pubblicità

Aurora_598 : @barulino Ti vediamo un pó agitato in questi giorni, che stai passando Gherardo? Se è per il latte tranquillo, il t… - video_virali : Gli uomini di questi 2 segni zodiacali che piangono più spesso #oroscopo #zodiaco Leggi ora?? - libertfly : Questi 5 segni zodiacali troveranno l’amore quest’estate - Marcel_Bel89 : Questi 5 #segnizodiacali troveranno l’#amore quest’estate - zazoomblog : Oroscopo: amore alle stelle per questi segni fortunati - #Oroscopo: #amore #stelle #questi -