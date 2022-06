Nei cimiteri è ancora emergenza. Ama annuncia: "Entro il 2023 i nuovi forni crematori" (Di giovedì 16 giugno 2022) Anche lui che dei cimiteri capitolini è il responsabile non può che partire da una constatazione. “Per anni i cimiteri hanno versato in stato di abbandono indecente, adesso servono interven... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 giugno 2022) Anche lui che deicapitolini è il responsabile non può che partire da una constatazione. “Per anni ihanno versato in stato di abbandono indecente, adesso servono interven... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei una storia orribile: in #Russia molti governi locali stanno comprando centinaia di slot nei… - lillo_letterio : @INGFiore2 E si becca i commenti da trivio. Cmq già è banale la statua nel gesto di guardare le stelle. Nei cimiter… - liberaureum : @evphoria___ NEI CIMITERI HAAHAHAHAH - evphoria___ : Questa foto me la devo stampare e appenderla ovunque in camera nella macchina davanti all’università nei cimiteri D… - Cityrumors_it : Sant'Omero, decoro nei cimiteri: l'opposizione attacca #poggiomorello #santomero #santomerofutura -