Montecassino | Rocca Janula torna a nuova vita grazie a Itinerario Giovani

A Montecassino, grazie a Itinerario Giovani (il programma di GenerAzioneGiovani.it della Regione Lazio) Rocca Janula torna ad aprire le sue porte al pubblico arricchendosi di una nuova veste. Dal 15 giugno 2022, apre i battenti il Centro di Sosta Rocca Janula grazie ad ATS tra Borghi Artistici Impresa Sociale e La Tana Coop Soc e al supporto fondamentale del Comune di Cassino. "Rocca Janula è una piccola fortezza sorta intorno al X secolo per volere dell'abate Aligerno che stanco del continuo attacco dei nemici, decise di costruire questa struttura capace che poteva accogliere fino a 2000 soldati, per proteggere l'abbazia di ...

