L’IA è diventata senziente? L’incredibile conversazione con l’ingegnere Google

(Di giovedì 16 giugno 2022)dialogo fraLambda ediBlake Lemoine pubblicato su Medium e tradotto in italianoha allontanato, mettendolo in congedo retribuito, uno dei suoi ingegneri responsabili dell’organizzazione dell’intelligenza artificiale. La decisione segue la pubblicazione da parte di Black Lemoine della trascrizione di una sua comunicazione con l’interfaccia LaMDA – Language Model for Dialogue Applications – che stava sviluppando. Cosa è LamDA LaMDA è un’intelligenza artificiale di tipo Transformer – come anche altre, di Meta e GPT3 di OpenAi. Un “trasformatore” è un modello deep learning AI che adotta il meccanismo dell’autoattenzione, ponderando in modo differenziato il significato di ciascuna parte dei dati in ingresso. È utilizzato principalmente nei ...