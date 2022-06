L’editoriale L’Udc e la politica dei due forni | quando manca il buonsenso di tacere

(Di giovedì 16 giugno 2022) di Erika Noschese C’è un centrodestra che non regge il confronto elettorale, c’è un centrosinistra che – forte del sistema di potere così ben radicato sul territorio – continua a vincere, da nord a sud della provincia. È un dato di fatto: i rappresentati politici del Pd hanno macinato una vittoria dopo l’altra e nei grandi comuni al voto sono proprio i dem ad avere la meglio. Innegabile il sostegno delle altre liste di coalizione che hanno sicuramente contributo alla vittoria. E non è un caso se il Psi conferma la sua rappresentanza territoriale o, in alcuni casi, addirittura la aumenta mentre in altri, inevitabilmente, diminuisce. È la, funziona così. Funziona così soprattuttofai parte di un sistema. Perché è innegabile, la vittoria di Mutalipassi ad Agropoli, di Paolo Di Maio a Nocera Inferiore, di Paola Lanzara a Castel San Giorgio ...

Cronache Salerno

