L’avv Grassani | “Verdetto illegittimo sulla multiproprietà Pronti anche alla giustizia ordinaria”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 giugno 2022) La Corte d’Appello della FIGC respinge il ricorso di Aurelio De Laurentiis e conferma ildi primo grado sull’impossibilità di godere di una, come sta avvenendo per Napoli e Bari. All’interno della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, intervieneocato del Napoli Mattiache afferma: “E’ ingiusto, èche un sistema civile, penale e sportivo possa introdurre norme che, oltre a valere per il futuro, colpiscano posizioni già acquisite da 4 anni, dal 2018 esattamente“.ocato entra nel dettaglio: “La conclusione è prevista in un termine molto ravvicinato di due anni. Cedere una società non è come vendere l’auto, secondo me altera diritti costituzionali. L’alternativa è perdere tutto, affiliazione, calciatori etc. Nessun ...