Juve | Ranocchia rinnova | Zanimacchia verso la Cremonese

(Di giovedì 16 giugno 2022) Non solo in entrata, il mercato dellaè fatto anche di uscite:e saluta,laLasta guardando anche alle uscite dei giocatori che nell’ultima stagione si trovavano in prestito. Filippohato il contratto con lantus, la nuova scadenza sarà nel 2026. Per lui possibile nuovo prestito con Lecce, Udinese e Verona interessate. Cessione vicina anche perche potrebbe tornare allacome riportato da Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Juventus sta lavorando ai rinnovi dei suoi giovani gioielli: in primis Filippo Ranocchia, che andrà in prestito ad una squadra di serie A dopo l'ottimo campionato con il Vicenza, ma soprattutto Nicolò Fagioli, reduce da una grande annata a Cremona. Come riporta Romeo Agresti, quello del centrocampista uruguaiano dei sardi Nahitan Nandez e quelli dei due calciatori della Juventus, l'attaccante classe 1994 Matteo Brunori e il centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia.