Isola dei Famosi | perché Soleil Sorge è sbarcata in Honduras? Emersa tutta la verità

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - AngoloDV : Isola dei Famosi, Maria Laura fa un sogno erotico su Luca Daffrè #isola #isoladeifamosi #marialaura #luca… - ParliamoDiNews : “Ma che fai?”. Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni geloso della mamma: cosa è successo - Notizie Dal Mondo… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, la rivelazione in diretta lascia tutti di stucco: 'Niente finale' - infoitcultura : Isola dei famosi, Guendalina Tavassi e la maledizione del reality: cosa svela l’ex naufraga dopo giorni dal ritiro -

... l'influencer italo - americana ha debuttato nel ruolo di giudice alla Pupa e il Secchio Show ed è sbarcata anche in Honduras tra i naufraghi della sedicesima edizione dell'Famosi....Gennaro Auletto, le rivelazioni dopo l'Famosi 2022 È l'ultimo eliminato dell'Famosi 2022 e come tutti coloro che l'hanno preceduto, anche Gennaro Auletto ha risposto a un po' di domandefan attraverso il profilo ...I due, che sono tra i concorrenti ancora in gara dell'Isola dei Famosi, stanno costruendo un legame che va oltre l’amicizia. L'influencer, che ha abbandonato il gioco a causa dopo l’annuncio del ...L'ex naufraga svela un retroscena sulle nomination: "Se non votavi Nicolas arrivavi fino alla fine" Laura Maddaloni una ex concorrente del reality show di ...