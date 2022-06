Ho visto mio padre con un’altra donna (Di giovedì 16 giugno 2022) Cresciamo con l’idea che i nostri padri (e le nostre madri) siano una specie di super-eroi asessuati guidati solo dall’idea di proteggere la famiglia. Eppure anche i genitori sono esseri umani che possono sbagliare, dotati di sentimenti e desideri che possono andare oltre i confini della devozione familiare. Nella grande maggioranza dei casi questo non succede, e l’affettività dei genitori rimane compresa nell’amore reciproco e nel fortissimo legame con i figli. Ma a volte accade. La “deviazione” dei sentimenti può rimanere sotto traccia, ma può anche manifestarsi in modo devastante. In entrambi i casi, è come se una sostanza corrosiva minasse le fondamenta della famiglia, alterandone la stabilità e l’affidabilità. Quell’altrove che fa (molto) male Per quanto ci mostriamo incuranti delle vicende familiari, in realtà percepiamo i toni alterati, i minuscoli cambiamenti, gli sguardi ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 giugno 2022) Cresciamo con l’idea che i nostri padri (e le nostre madri) siano una specie di super-eroi asessuati guidati solo dall’idea di proteggere la famiglia. Eppure anche i genitori sono esseri umani che possono sbagliare, dotati di sentimenti e desideri che possono andare oltre i confini della devozione familiare. Nella grande maggioranza dei casi questo non succede, e l’affettività dei genitori rimane compresa nell’amore reciproco e nel fortissimo legame con i figli. Ma a volte accade. La “deviazione” dei sentimenti può rimanere sotto traccia, ma può anche manifestarsi in modo devastante. In entrambi i casi, è come se una sostanza corrosiva minasse le fondamenta della famiglia, alterandone la stabilità e l’affidabilità. Quell’altrove che fa (molto) male Per quanto ci mostriamo incuranti delle vicende familiari, in realtà percepiamo i toni alterati, i minuscoli cambiamenti, gli sguardi ...

