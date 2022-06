Fiume Po in secca: “Una crisi che non si vedeva da 70 anni”, oggi riunione in Lombardia (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Fiume Po è in secca come non si vedeva da settant’anni: è ufficialmente crisi idrica. Senza acqua è rischio fino al 50% della produzione agricola e zootecnica del Bacino padano, uno dei più importanti d’Italia. Ma la situazione è drammatica anche per le famiglie e le industrie dell’area a causa del pericolo di razionamenti. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) IlPo è income non sida settant’: è ufficialmenteidrica. Senza acqua è rischio fino al 50% della produzione agricola e zootecnica del Bacino padano, uno dei più importanti d’Italia. Ma la situazione è drammatica anche per le famiglie e le industrie dell’area a causa del pericolo di razionamenti. L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Avvenire_Nei : Po in secca come mai da 70 anni e manca l'acqua per le centrali elettriche - matteofurlani4 : RT @AngeloBonelli1: Il fiume #Po in secca, nel Lazio emergenza idrica nei prox giorni se non ci saranno cambiamenti. E’ una catastrofe idr… - carlo_canepa : RT @PagellaPolitica: Secondo diversi esperti, le ondate di caldo e il fiume Po in secca sono in parte causate dai cambiamenti climatici. Ab… - Riccardoelvisi : RT @AngeloBonelli1: Il fiume #Po in secca, nel Lazio emergenza idrica nei prox giorni se non ci saranno cambiamenti. E’ una catastrofe idr… - loguercio_laura : RT @PagellaPolitica: Secondo diversi esperti, le ondate di caldo e il fiume Po in secca sono in parte causate dai cambiamenti climatici. Ab… -